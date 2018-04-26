مونديال روسيا 2018.. 49 يوما على الانطلاق

بدأت نهائيات بطولة كأس العالم روسيا 2018، تلقي بظلالها شيئا فشيئا، ولم يتبق على انطلاقها سوى 49 يوما.

وبعد أقل من شهرين، وتحديدا في الـ14 من يونيو المقبل، سيشهد ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو، انطلاق العرس الكروي العالمي في نسخته الـ21، بإقامة المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف (روسيا) ونظيره السعودي.

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وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا، منها 4 منتخبات عربية، وهي المغرب، ومصر، وتونس، والسعودية.

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وستتجه الأنظار إلى 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، تستضيف المباريات الـ64 للبطولة.

المصدر: فيفا