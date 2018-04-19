مونديال روسيا 2018.. شراء أكثر من 164 ألف تذكرة خلال 24 ساعة

حصل إقبال كبير على شراء تذاكر اللحظة الأخيرة، لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، في روسيا، عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.

وخصص (164.136) تذكرة للجماهير حول العالم عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، FIFA.com/tickets خلال أول 24 ساعة من مرحلة البيع الأخيرة، التي بدأت يوم 18 أبريل الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، و11 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا.

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وكان القسم الأكبر من هذه التذاكر من نصيب المواطنين الروس، بواقع (87902) تذكرة.

وفيما يلي الدول العشر التالية صاحبة أكبر عدد طلبات على التذاكر: الأرجنتين (7740)، المكسيك (7598)، البرازيل (6198)، أمريكا (5780)، ألمانيا (5181)، بيرو (3799)، كولومبيا (3756)، الصين (2930)، مصر (2370)، والهند (1905).

وتستمر مرحلة البيع الأخيرة حتى 15 يوليو 2018، وفي هذه المرحلة، ستكون الجماهير قادرة على التقدم بطلبات عبر الإنترنت للحصول على تذاكر في حال توفرها وبحسب قاعدة الأولوية للأسبق.

وسيتوافر نظام تنبيه عبر موقع FIFA.com/tickets لإعلام الجماهير بخصوص توافر التذاكر. ونظراً لإطلاق المنبر الرسمي لإعادة بيع التذاكر، واحتمال طرح تذاكر محجوزة لأصحاب مصالح لدى FIFA، فإن تذاكر مباريات معينة (التي ربما تكون غير متوافرة في وقت معين) قد تصبح متوافرة مجدداً عبر الموقع FIFA.com/tickets.

وتم إلى جانب انطلاق مرحلة البيع الأخيرة، افتتاح مراكز بيع التذاكر في الملاعب في كافة المدن الروسية المستضيفة لمباريات البطولة وعددها 11 مدينة، منذ 18 أبريل الجاري. وفي البداية ستكون هذه المراكز هي المكان الذي يمكن من خلالها حصراً استلام التذاكر، التي تم شراؤها عبر الإنترنت. ولكن بدءاً من 1 مايو المقبل، ستكون الجماهير قادرة على شراء التذاكر مباشرة من هذه المراكز في حال توافرها.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي