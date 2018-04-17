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الفرصة الأخيرة للحصول على تذاكر مونديال روسيا 2018

17 أبريل 2018 | 16:14 GMT
الفرصة الأخيرة للحصول على تذاكر مونديال روسيا 2018
انسخ الرابط https://ar.rt.com/k4h0
/ Sputnik

ستبدأ يوم غد الأربعاء، مرحلة بيع اللحظة الأخيرة، لتذاكر مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وذلك قبل 56 يوما فقط من انطلاق العرس الكروي الكبير، في روسيا.

وستنطلق عملية بيع تذاكر اللحظة الأخيرة، في تمام الساعة  12 ظهرا بتوقيت موسكو، و11 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets، وستستمر إلى 15 يوليو 2018، وهو موعد إقامة المباراة النهائية للمونديال.

ستكون الفرصة الأخيرة متاحة أمام عشاق اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لشراء التذاكر عبر الإنترنت بحسب قاعدة الأولوية للأسبق، غدا الأربعاء، وحتى نهاية منافسات كأس العالم في روسيا، وسيتم طرح نحو أكثر من نصف مليون تذكرة.

ويمكن شراء التذاكر باستخدام بطاقات الدفع من نوع Visa أو Visa Checkout، علماً أن Visa هي شريك (FIFA) الرسمي لخدمات الدفع.

وبيع حتى الآن (1698049 تذكرة) في المراحل السابقة منذ بدايتها في 1 سبتمبر 2017، وحصلت الجماهير الروسية على (796875 تذكرة)، بينما كانت الدول العشر التالية صاحبة أكبر عدد طلبات على التذاكر وهي: الولايات المتحدة الأمريكية (80161 تذكرة)، البرازيل (65863)، كولومبيا (60199)، ألمانيا (55136)، المكسيك (51736)، الأرجنتين (44882)، بيرو (38544)، الصين (36841)، أستراليا (34628)، وإنجلترا (30711).

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو، ولغاية 15 يوليو، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية، هي: موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، ومدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT + فيفا

نايف الكوردي 

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