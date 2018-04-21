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افتتاح حديقة "كأس العالم 2018" في مدينة سمارا

21 أبريل 2018 | 15:47 GMT
افتتاح حديقة "كأس العالم 2018" في مدينة سمارا
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/ Sputnik

جرت في مدينة سمارا، اليوم السبت، مراسم حفل افتتاح حديقة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين).

وشارك في حفل افتتاح الحديقة، أحد أساطير كرة القدم الكولومبية، إيفان كوردوبا، مدافع إنتر ميلان الإيطالي سابقا، والدولي الروسي السابق، دميتري سينيكوف، مدافع فريق لوكوموتيف موسكو سابقا، إضافة إلى بعض المسؤولين في المدينة.

وتستمر الاحتفالات بافتتاح حديقة "مونديال 2018" على مدار يومي العطلة الأسبوعية السبت والأحد، وستشهد تنظيم مجموعة من الفعاليات والمسابقات، وستخصص جوائز للفائزين.

وسيستضيف ملعب سمارا، الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج، 4 مباريات ضمن دور المجموعات لمونديال 2018، بما فيها مواجهة بمشاركة كولومبيا، ومباراة ضمن الدور ثمن النهائي، وأخرى في الدور ربع النهائي، وهي:

مرحلة المجموعات:

17 يونيو 2018  (15:00) - المجموعة (E)

كوستاريكا – صربيا

21 يونيو 2018  (15:00)،  المجموعة (C)

الدانمارك - أستراليا

25 يونيو 2018  (17:00)، المجموعة (A)

الأوروغواي - روسيا

28 يونيو 2018 (17:00)، المجموعة (H)

السنغال – كولومبيا

دور الـ 16:

02 يوليو 2018 (17:00)

دور الثمانية:

07 يوليو 2018 (17:00).

المصدر: "تاس"

نايف الكوردي

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