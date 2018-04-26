شاهد.. أجمل لقطة في موقعة البايرن والريال

قدم الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو لمحة فنية رائعة، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه بايرن ميونيخ أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوصل مارسيلو بكرة عالية من المدافع الفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة (60)، ليروضها بلمسة سحرية، أظهر خلالها النجم البرازيلي مهاراته العالية في السيطرة على الكرة.

وكان هذا المشهد من أجمل لقطات مواجهة البايرن والريال، التي انتهت بفوز النادي الملكي بهدفين لهدف واحد.

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ويلتقي الفريقان مجددا الأربعاء المقبل في مدريد ضمن مباراة الإياب.

تجدر الإشارة إلى أن مارسيلو هو واحد من أهم ركائز خط دفاع ريال مدريد في العقد الأخير، وخاض مع الفريق 39 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 7 أخرى.

المصدر:eurosport.ru

عمر بيكضاض