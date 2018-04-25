بالفيديو.. ريال مدريد يقهر بايرن ميونخ في عقر داره

عاد ريال مدريد بفوز ثمين 2-1 من أرض بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، في المباراة التي احتضنها ملعب "أليانز أرينا" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح جوشوا كيميتش التسجيل لأصحاب الأرض في (د.28) فيما أدرك البرازيلي مارسيلو التعادل في (د.44) ثم أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للفريق الملكي في (د.57).

Holders & 12-time European champions Real Madrid become first side in #UCL history to record 150 wins. 💪 pic.twitter.com/dQOObaK8QE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 25, 2018

فيما يلي تفاصيل الأهداف:

بعد هفوة دفاعية كارثية من قبل لاعب البايرن رافينيا تمكن ريال مدريد من إضافة الهدف الثاني عبر أسينسيو الذي سدد كرة قوية سكنت شباك أولريتش في (د.57).

ونجح مارسيلو في إحراز هدف التعادل لريال مدريد في مرمي البايرن في (د.44) بعد تسديدة صاروخية من خارج المربع لم يتمكن أولريتش من التصدي لها.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف في مرمى ضيفه ريال مدريد عبر لاعبه جوشوا كيميتش في (د.28) من تسديدة قوية في الزاوية الضيقة لكيلور نافاس حارس الميرينغي بعد تمريرة متقنة من قبل رودريغيز.

المصدر: RT

فادي سيمير