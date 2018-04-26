مقاتل بيد واحدة يحصل على فرصة لتوقيع عقد مع "UFC" (فيديو)

عرض رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة (UFC) دانا وايت على المقاتل الأمريكي نيك نيويل، المشاركة في الموسم الثاني لعرض "Tuesday Night Contender Series" للقتال المختلط.

وعادة ما يحصل المقاتلون الذين يتألقون في منافسات "Tuesday Night Contender Series" على فرصة توقيع عقد كامل مع منظمة "UFC".

وعلق نويل على دعوة وايت: "أريد أن أشكر وايت والآخرين لإيمانهم بي وعلى هذه الفرصة .. لا يزال يتعين علي الخروج وإظهار قدراتي. أنا ممتن على مثل هذه الفرصة".

ولا يملك نيويل الذراع اليسرى حتى المرفق (مشكل خلقي)، ويشارك في منافسات القتال المختلط منذ 2009، واضطر في عام 2015 لتعليق مسيرته بسب الإصابة.

وعاد نيويل مؤخرا إلى حلبات القتال، وفاز في نزاله الأول على مواطنه سوني لاكيو، في إطار دورة "LFA 46"، للفنون القتالية المختلطة.

وحقق البطل الأمريكي 14 انتصارا في مسيرته مقابل خسارة واحدة.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض