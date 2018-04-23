الجزيري إلى ثاني أدوار بطولة برشلونة

تأهل التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني من دورة برشلونة الإسبانية للتنس إثر فوزه الاثنين، على الأمريكي تينيس ساندغرين بنتيجة 6-4 و6-4.

ويلتقي الجزيري في الدور التالي من هذه الدورة البالغة جوائزها نحو 2,795 مليون يورو ونقاطها 500 نقطة، مع الأمريكي ارنستو اسكوبيدو الذي تأهل من التصفيات بصفته الخاسر صاحب الحظ السعيد بعد انسحاب أحد المصنفين الأساسيين، وكان صاحب حظ سعيد بالفعل حيث أعفي من خوض الدور الأول بعد أن أخذ مكان أحد المصنفين الـ 16 الأوائل.

وفي باقي المباريات، فاز الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز على الياباني يويتشي سوغيتا 7-6 (7-5) و7-6 (7-5)، والصربي دوشان لايوفيتش على الإسباني روبرتو مارتينيز 6-4 و6-7 (5-7) و6-3، والإسباني مارسيل غرانويرس على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-2 و6-2، والأرجنتيني ليوناردو ماير على الألماني ميشا زفيريف 6-3 و6-0.

المصدر: وكالات