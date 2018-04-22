ستوك يتعادل مع بيرنلي في "البريمير ليغ" ويقترب من الهبوط

اكتفى نادي ستوك سيتي بالتعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه بيرنلي في المرحلة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمير ليغ)، ليقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ووضع السنغالي بادو نداي، ستوك في المقدمة مبكرا، في الدقيقة (11)، إلا أن الضيوف تمكنوا من إدراك التعادل بحلول الدقيقة (62)، بهدف حمل توقيع المهاجم الإنجليزي آشلي بارنس .

وبهذه النتيجة اقترب ستوك خطوة جديدة من مغادرة دوري الأضواء، إذ يحتل المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 29 نقطة، ويتخلف بفارق 4 نقاط عن سوانزي سيتي صاحب أول مراكز الأمان (المركز الـ17).

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في المقابل حافظ بيرنلي على مركزه السابع بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة.

المصدر:EUROGOAL

عمر بيكضاض