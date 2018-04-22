آرسنال يقسو على وستهام برباعية استعدادا لمواجهة أتلتيكو

حقق آرسنال فوزا عريضا على ضيفه وستهام يونايتد (4-1)، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ35 من البريمير ليغ، قبل أيام قليلة من مواجهة "الغانرز" وأتلتيكو مدريد.

وانتظر آرسنال حتى الدقيقة (51) لافتتاح باب التسجيل، عن طريق المدافع الإسباني ناتشو مونريال، لكن الضيوف أدركوا التعادل بحلول الدقيقة (64)، بواسطة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش.

وشهدت الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة انتفاضة آرسنال، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية، تكفل بتسجيلها، الويلزي آرون رمزي (82)، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيتي (هدفين)، في الدقيقتين (85 و89).

ورفع آرسنال رصيده بهذا الفوز إلى 60 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد وستهام عند 35 نقطة في المركز الـ15.

ويشكل هذا الفوز دفعة معنوية لآرسنال قبل مواجهة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الخميس المقبل، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويسعى لاعبو آرسنال لإهداء لقب هذه البطولة لمدربهم الفرنسي أرسين فينغر، الذي أعلن رحيله عن الفريق اللندني مع نهاية الموسم الجاري، بعد 22 عاما قضاها على رأس الإدارة الفنية للـ"الغانرز".

المصدر:RT

عمر بيكضاض