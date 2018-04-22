الفرعون صلاح على موعد مع "المجد" الليلة

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر خاصة والدوري الإنجليزي الممتاز عامة، على أحر من الجمر لمعرفة أفضل لاعب في البريمير ليغ للموسم (2017-2018)، اليوم الأحد في الساعة 22 بتوقيت القاهرة.

ويعتبر النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، ومتصدر هدافي البريمير ليغ، من أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، وينافسه على هذه الجائزة كل من الإنجليزي هاري كين، هداف توتنهام هوتسبير، والإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثي فريق مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني دافيد سيلفا.

ومن المقرر أن يحضر جوردان هندرسون قائد الريدز، حفل توزيع الجوائز في نسخته الـ 45، في غروسفينور هاوس هوتيل، في لندن، كنوع من الدعم والمساندة القوية لزميله محمد صلاح.

ويأمل مسؤولو ليفربول في حصول النجم المصري على الجائزة من أجل مواصلة النتائج الرائعة، التي يحققها الفريق هذا الموسم، بفضل أهداف الفرعون محمد صلاح، الذي يتربع إلى عرش صدارة هدافي البريمير ليغ، برصيد 31 هدفًا، و71 في جميع المسابقات، في موسمه الأول مع الريدز.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي