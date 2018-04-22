ملعب "كالينينغراد" يخضع لاختبار ثان

خضع ملعب "كالينينغراد أرينا"، الذي سيحتضن 4 مباريات في مونديال روسيا 2018، لاختبار ثان، من خلال استضافته لمواجهة بالتيكا وضيفه خيمكي أمس.

وانتهت المباراة، التي تدخل في إطار منافسات الأسبوع الـ34 من دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم، بالتعادل السلبي.

وهذه المباراة التجريبية الثانية التي يحتضنها ملعب "كالينينغراد أرينا"، بعد مواجهة بالتيكا وضيفه كريليا سافيتوف (1-0)، التي أقيمت في الـ11 من الشهر الجاري، لحساب المرحلة الـ32 من دوري الدرجة الأولى الروسي.

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وسيكون ملعب "كالينينغراد أرينا"، الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، مسرحا لأربع مباريات في بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف، وهي مواجهات:

كرواتيا# نيجيريا (16 يونيو)، وصربيا # سويسرا (22 من يونيو)، وإسبانيا # المغرب (25 يونيو)، وإنجلترا # بلجيكا (28 يونيو).

المصدر: RT

عمر بيكضاض