تحديد موعد إجراء أول مباراة تجريبية في ملعب روستوف

حُدد الـ15 من الشهر الجاري موعدا لإجراء أول مباراة تجريبية في ملعب "روستوف أرينا" الذي تم تشييده لاستضافة مجموعة من مباريات مونديال روسيا.

وتجمع المباراة التجريبية الفريق المحلي لمدينة روستوف (نادي روستوف) وضيفه سكا خاباروفسك، ويدخل اللقاء في إطار منافسات المرحلة الـ26 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت مصادر محلية أنه سيسمح لـ13 ألف مشجع فقط لحضور هذا اللقاء.

وكان المسؤولون على ملعب "روستوف أرينا" الذي يقع على الضفة اليسرى لنهر الدون قد تلقوا الضوء الأخضر لاستغلاله في الـ17 من مارس الماضي.

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ويتسع الملعب لـ45 ألف متفرج، ويستضيف خلال فعاليات المونديال 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في ثمن النهائي.

المصدر: RT

عمر بيكضاض