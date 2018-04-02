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إقامة أول مباراة في "يكاتيرينبورغ أرينا" أحد ملاعب مونديال 2018

02 أبريل 2018 | 16:40 GMT
إقامة أول مباراة في "يكاتيرينبورغ أرينا" أحد ملاعب مونديال 2018
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/ Sputnik

احتضن ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا"، أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2018، أول مباراة لكرة القدم، أمس الأحد، بين فريق أورال وضيفه روبين قازان، ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الروسي الممتاز.

وشهدت الدقيقة الـ 34 من زمن الشوط الأول، تسجيل أول هدف في الملعب، بعد إعادة ترميمه، وجاء بقدم البلغاري إيفيلين بوبوف لاعب خط وسط فريق روبين، ورد عليه الروماني إيريك بيكفالفي بهدف التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 73، قبل أن يخرج مطرودا قبل دقيقتين من الوقت الأصلي للمباراة.

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وكان مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كولين سميث، قد أعرب عن رضاه لسير الأعمال في ملعب "يكاترينبرغ أرينا"، قبل انطلاق مونديال روسيا 2018، خلال زيارة للجنة الفيفا، يوم 20 مارس الماضي.

وستقام مباريات نهائيات بطولة كأس العالم 2018، على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية، في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو المقبلين).

وسيفتتح ملعب "يكاترينبرغ أرينا" رسميا، يوم 15 أبريل الجاري، خلال مباراة أورال وضيفه سبارتاك موسكو، ويستضيف هذا الملعب 4 مباريات ضمن دور المجموعات لمونديال 2018، وهي:

1- المجموعة (A): مصر – الأوروغواي (15 يونيو 2018)

2- المجموعة (C): فرنسا – بيرو (21 يونيو 2018)

3- المجموعة (H): اليابان – السنغال (24 يونيو 2018)

4- المجموعة (F): المكسيك – السويد (27 يونيو 2018).

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ru"

نايف الكوردي 

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