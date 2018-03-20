الفيفا راض عن تحضيرات مدينة يكاترينبرغ لمونديال 2018 (صور)

أعرب مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كولين سميث، عن رضاه لسير الأعمال في ملعب "يكاترينبرغ أرينا"، قبل انطلاق مونديال روسيا 2018.

ونقلت وكالة "تاس" عن كولين سميث قوله، خلال جولة تفقدية للجنة الفيفا إلى مدينة يكاترينبرغ: "نحن سعداء بما رأيناه، وسعداء بدرجة تحضيرات (يكاترينبرغ أرينا). ونحن ننتظر بفارغ الصبر بداية المباريات التجريبية، التي من خلالها يمكننا رؤية أداء كامل للملعب".

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وأضاف مسؤول الفيفا: "بما أن الملعب أصبح جاهزا، فقد ركزنا على بناء المنشآت المؤقتة، والمطلوبة لضمان توافق الملعب التام لمعيار احتضان مباريات كأس العالم. سيتم الانتهاء من جميع هذه الأعمال في غضون أسابيع قليلة، في الوقت نفسه سنراقب كيف سيعمل الملعب خلال المباريات التجريبية".

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ويستضيف ملعب "يكاترينبرغ أرينا" أربع مباريات ضمن دور المجموعات لمونديال 2018، وهي:

1- المجموعة (A): مصر – الأوروغواي (15 يونيو 2018)

2- المجموعة (C): فرنسا - بيرو (21 يونيو 2018)

3- المجموعة (H): اليابان – السنغال (24 يونيو 2018)

4- المجموعة (F): المكسيك – السويد (27 يونيو 2018).

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المصدر: "port-express.ru"

نايف الكوردي