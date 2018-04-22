ميسي يعادل رقما قياسيا صمد لأكثر من ستة عقود

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما رائعا، عقب قيادته فريقه برشلونة أمس، للتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، على حساب إشبيلية .

وسجل ميسي هدفا في اللقاء الذي اكتسح فيه الفريق الكتالوني نظيره الأندلسي (5-0)، عادل به رقما عمره 68 عاما، إذ بات البرغوث الأرجنتيني ثاني لاعب في تاريخ كأس ملك إسبانيا يسجل في 5 نهائيات مختلفة (بمعدل 6 أهداف)، بعد اللاعب الاسباني تيلمو زارا الذي حقق هذا الإنجاز بين العامين 1942 و1950.

وسجل ميسي في نهائي بطولات 2009، و2012، و2015، و2017، قبل أن يحرز في النهائي الخامس أمام إشبيلية.

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وأصبح برشلونة أول فريق يحرز لقب كأس إسبانيا أربع مرات على التوالي منذ 1933، رافعا رصيده إلى 30 لقبا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض