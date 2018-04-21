بوروسيا دورتموند يكتسح باير ليفركوزن

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا عريضا على ضيفه باير ليفركوزن (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في إطار منافسات المرحلة الـ 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا، بهدف حمل توقيع لاعب خط الوسط جادون سانشو، سجله في الدقيقة 13، ومن ثم أحرز نجم بوروسيا دورتموند، ماركو رويس، هدفين لفريقه الثاني والرابع، في الدقيقتين (55 و79)، وأضاع فرصة تسجيل "هاتريك" بإهداره ضربة جزاء، عند الدقيقة 37. بينما تكفل المهاجم ماكسيميليان فيليب بتسجيل الهدف الثالث، عند الدقيقة 63، من زمن اللقاء.

وانفرد بوروسيا دورتموند بالمرتبة الثالثة، برصيد 54 نقطة، ليفك شراكته مع باير ليفركوزن، الذي توقف رصيده عند 51 نقطة.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي