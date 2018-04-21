صلاح ردا على حجازي: "لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد"

جرت مواجهة مثيرة بين الدوليين المصريين محمد صلاح، نجم ليفربول، وأحمد حجازي، مدافع فريق وست بروميتش ألبيون (2-2)، اليوم السبت، وذلك ضمن المرحلة الـ 35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء التحاما، في أكثر من مرة، بين الزميلين في منتخب الفراعنة والخصمين على المستطيل الأخضر، وتمكن الفرعون محمد صلاح من تسجيل هدف التقدم الثاني للريدز في الدقيقة 72، ليعزز صدارته لقائمة هدافي البريمير ليغ، برصيد 31 هدفا.

وكتب أحمد حجازي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "مجهود عظيم للفريق اليوم! سعيد برؤية أخي محمد صلاح، بعد مباراة صعبة".

وعلق محمد صلاح على "تغريدة" حجازي، قائلا: "أنت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي (سعيد جدا بروية أخي) مين بقا ايدك تقيله اوي ".

Great team effort today! Happy to see my brother @22mosalah after a tough game 💪❤🇪🇬 #WBA#Egypt ❤️❤️ pic.twitter.com/gnCVF4C3kr — Ahmed hegazi (@Hegazi) April 21, 2018

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المصدر: "twitter/Hegazi/status"

نايف الكوردي