زوجة مدرب تشيلسي تقطع المؤتمر الصحفي لزوجها وتطالبه بإحضار الحليب (فيديو)

تعرض المدير الفني لنادي تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي لموقف محرج، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فريقه أمام ضيفه بيرنلي أمس.

وتلقى المدرب الإيطالي اتصالا هاتفيا عندما كان يجيب عن أسئلة الصحفيين، قبل أن يقوم بإغلاق هاتفه، والإحراج باد على محياه.

وقال كونتي للصحفيين بعد ذلك: "لقد كانت زوجتي، وعادة ما تتصل في الأوقات غير المناسبة، أنا آسف، يمكنكم أن تفرضوا علي غرامة، أنا آسف، لأنني كنت سأنزعج لو حدث هذا لأحد منكم".

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن الزوجة اتصلت لتذكير زوجها بجلب الحليب أثناء عودته إلى البيت.

وانتهت مواجهة تشيلسي ومضيفه بيرنلي المؤجلة من الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز "البلوز" بهدفين لهدف واحد.

المصدر: RT + وكالات

عمر بيكضاض