تشيلسي يقهر بيرنلي على أرضه

خرج فريق تشيلسي بفوز ثمين من ملعب مضيفه بيرنلي (2-1)، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة بينهما من منافسات المرحلة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الفريق اللندني بهدف مبكر، جاء بـ "نيران صديقة" سجله الإيرلندي كيفن لونغ، مدافع بيرنلي، في الدقيقة 20، خطأ في مرمى فريقه. وأدرك المهاجم آشلي بارنس التعادل لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 64، لكن المهاجم النيجيري فيكتور موسيس اقتنص هدف الفوز للبلوز بعد خمس دقائق فقط.

ورفع تشيلسي رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة، وتقدم إلى المرتبة الرابعة، بينما تجمد رصيد بيرنلي، عند 52 نقطة، ويشغل المركز السابع، على سلم ترتيب البريميرليغ.

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي