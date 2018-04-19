شاهد.. إلغاء مباراة بيشكتاش وفنربخشة بسبب شغب الجماهير

ألغى حكم مباراة فريق فنربختشة وضيفه بيشكتاش في إياب مسابقة كأس تركيا لكرة القدم، المواجهة بينهما، بسبب الشغب الجماهيري.

وانتظر الحكم حوالي نصف ساعة قبل أن يقرر إلغاء اللقاء، بعد توقفه ثلاث مرات، وذلك عند الدقيقة 57، التي شهدت إصابة المدير الفني للفريق الضيف، التركي شينول غيونيش، بمقذوفات في رأسه ألقتها الجماهير على الملعب.

وكانت التعادل السلبي يسود المواجهة، عندما قرر الحكم إلغاء المباراة، التي شهدت أيضا طرد البرتغالي بيبي مدافع بيشكتاش بسبب الخشونة الزائدة ضد الإسباني سولدادو لاعب فنربختشة، في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي