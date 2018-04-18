مفاجأة كبرى في كأس روسيا 2018

فجر فريق "توسنو" من ضواحي لينينغراد، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه سبارتاك موسكو، من الدور قبل النهائي لمسابقة كأس البلاد لكرة القدم.

وحسم "توسنو" نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي (1-1)، والإضافي من دون أهداف.

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وانحصر لقب بطل مسابقة كأس روسيا، بذلك، بين فريقين مغمورين، هما "توسنو" وفريق دوري الدرجة الأولى الآخر "أفانغارد" من مدينة كورسك، الذي تغلب بدوره على منافسه "شينيك" القادم من مدينة ياروسلافل.

وستقام المباراة النهائية لمسابقة كأس روسيا، يوم 9 مايو أيار المقبل، على ملعب مدينة فولغوغراد، الذي يتسع لـ 45 ألف متفرج، ويستضيف 4 مباريات في دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، منها مباراتان بمشاركة ثلاثة منتخبات عربية هي:

تونس - إنجلترا (18 يونيو)

نيجيريا - آيسلندا (22 يونيو)

السعودية - مصر (25 يونيو)

اليابان - بولندا (28 يونيو).

المصدر: "news.sportbox.ru"

نايف الكوردي