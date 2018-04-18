فريق مغمور يبلغ نهائي كأس روسيا 2018

حقق فريق دوري الدرجة الأولى الروسي لكرة القدم، "أفانغارد" مفاجأة مدوية بتأهله، لأول مرة في تاريخه، إلى نهائي مسابقة كأس البلاد، على حساب منافسه شينيك القادم من مدينة ياروسلافل.

ويدين فريق "أفانغارد" المغمور بالفضل في تحقيق إنجازه التاريخي، وانتصاره للاعبه إيغور كيرييف، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 79، من زمن اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الأربعاء، على ملعب "ترودوفي ريزيرفي"، في مدينة كورسك، ويستع لـ (10500) متفرج.

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وسيكون "أفانغارد" على موعد في النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع سبارتاك موسكو، وضيفه توسنو القادم من ضواحي لينينغراد.

المصدر: "news.sportbox.ru"

نايف الكوردي