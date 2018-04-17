الديناصور البافاري يسحق باير ليفركوزن.. (فيديو)
Reuters Thilo Schmuelgen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4ig
تأهل فريق بايرن ميونيخ إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب مضيفه باير ليفركوزن، إثر فوزه الساحق عليه (6-2)، في عقر داره، اليوم الثلاثاء.
وتوالى على تسجيل خماسية العملاق البافاري كل من، الإسباني خافيير مارتينيز (د. 6)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (د. 9)، توماس مولر (د. 52، د. 64، د. 79)، والإسباني تياغو الكانترا (د. 61). بينما حملت ثنائية باير ليفركوزن توقيع كل من، لارس بيندر، والجامايكي ليون بايلي، في الدقيقتين (17 و72) على الترتيب.
وسيكون بايرن ميونيخ على موعد في المباراة النهائية، مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع فريق شالكه مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت، يوم غد الأربعاء.
المصدر: "goaltime"
نايف الكوردي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)