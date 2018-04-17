الروسي روبليف يودع بطولة "مونتي كارلو"
AFP VALERY HACHE
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خرج الروسي أندريه روبليف من الدور الثاني لبطولة "مونتي كارلو" للتنس، إثر خسارته اليوم أمام النمساوي دومينيك ثيم بمجموعتين لواحدة.
ودخل روبليف في أجواء المباراة سريعا وكسب المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة، إلا أن أداءه تراجع في المجموعتين الثانية والثالثة اللتين خسرهما بواقع (7-5 و7-5)، ليخطف ثيم بطاقة العبور إلى الدور المقبل.
Dominic Thiem saves 1 M.P. to overcome Andrey Rublev in Monte-Carlo. 💪— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 17 апреля 2018 г.
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وسيلعب ثيم المرشح الخامس للقب في الدور الثالث مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق المصنف التاسع في البطولة، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والكرواتي بورنا تشوريتش.
المصدر:rsport.ria.ru
عمر بيكضاض
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