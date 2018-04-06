تعرف على رواتب الحكام في مونديال روسيا

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأجور والرواتب التي سيتقاضاها حكام مباريات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في روسيا هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة فإن الحكام سيحصلون على رواتب مختلفة، بحسب خبرتهم.

وذكرت الصحيفة أن حكاما مثل الألماني فيليكس بريش، والتركي غنيد غاقر، والأرجنتيني نيستور بيتانا، سيتقاضون رواتب تصل إلى 57 ألف يورو، بالإضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يشاركون فيها.

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كما سيتقاضى الحكام المساعدون حوالي 20 ألف يورو، بالإضافة لـ1600 يورو لكل مباراة يشاركون فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن 36 حكما رئيسيا، إلى جانب 63 حكما مساعدا، سيديرون المباريات الـ64 في مونديال روسيا.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض