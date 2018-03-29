اختيار 36 حكما 5 منهم عرب لإدارة مباريات مونديال روسيا

اختارت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم ﻿36 حكما و63 حكما مساعدا يمثلون 46 دولة لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وضمت قائمة حكام الساحة الـ36، خمسة حكام عرب هم: السعودي فهد المرداسي والمصري جهاد جريشة، والإماراتي محمد عبد الله، والبحريني نواف شكر لله، والجزائري عابد شريف مهدي .

ФИФА назвала 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира в России https://t.co/InhPEPLVxU pic.twitter.com/bqjQ2iWsjy — Р-Спорт (@rsportru) March 29, 2018

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وستستخدم تقنية الفيديو لمساعدة حكم الساحة لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة في 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي موسكو، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر