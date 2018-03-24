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افتتاح أول حديقة بمناسبة مونديال 2018 في سوتشي

24 مارس 2018 | 16:21 GMT
افتتاح أول حديقة بمناسبة مونديال 2018 في سوتشي
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Nina Zotina / Sputnik

افتتحت اليوم في مدينة سوتشي أول حديقة بمناسبة استضافة روسيا لبطولة كأس العالم في كرة القدم هذا الصيف.

وحضر مراسم افتتاح الحديقة النجم البرتغالي السابق نونو غوميز، الذي سبق له المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2002 التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان مناصفة، ومونديال 2006 في ألمانيا.

Sputnik

وقال غوميز في تصريح لوكالة تاس: "سوتشي واحدة من أجمل المدن في روسيا، وستستضيف مواجهة المنتخب الإسباني ونظيره البرتغالي، التي تعتبر واحدة من أكثر المباريات إثارة في مرحلة دور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم 2018".

وأضاف المهاجم البرتغالي السابق "من المهم أن تكون سوتشي مدينة أولمبية، ولديها خبرة في تنظيم أحداث كبيرة".

ويرى غوميز افتتاح حدائق كرة القدم في المدن التي تستضيف مباريات المونديال فكرة رائعة جدا، وقال في هذا الصدد "إنه مشروع رائع لسكان هذه المدن، وخاصة للأطفال، هذه الحدائق ستجلب لهم متعة كبيرة".

من جهته، وفي خطاب ترحيبي بالضيوف، أكد عمدة مدينة سوتشي أناتولي باخوموف أن منتجع المدينة سيستقبل الصيف المقبل آلاف المشجعين الروس والأجانب.

وأوضح باخوموف "ملعب فيشت سيستضيف 6 مباريات في المونديال، وسيحتضن مباريات منتخبات إسبانيا، والبرتغال، وألمانيا، وبلجيكا، وبنما، وأستراليا، وبيرو، والسويد، كما يستضيف الملعب بعض مباريات المنتخبات التي ستحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي وربع النهائي".

وأشار عمدة سوتشي إلى أن المنتخبين البرازيلي والبولندي اختارا المدينة كمقر لهما خلال إقامتهما في روسيا.

وبعد مراسم افتتاح الحديقة، قام الضيوف بمجموعة من الأنشطة الرياضية كما التقطوا صورا تذكارية مع تميمة كأس العالم الرسمية  الذئب "زابيفاكا".

Sputnik

تجدر الإشارة إلى أن ملعب "فيشت" سيحتضن مواجهة البرتغال وإسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية، في الـ15 من يونيو المقبل، ولقاء بلجيكا ضد بنما ضمن المجموعة  السابعة، في الـ18 منه، ومباراة ألمانيا أمام السويد في المجموعة السادسة في الـ23، ومواجهة أستراليا ضد بيرو لحساب المجموعة الثالثة في الـ26 من يونيو أيضا.

المصدر:تاس

عمر بيكضاض

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