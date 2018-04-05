فيديو.. ويرنير يقود لايبزيغ الألماني لفوز صعب على مارسيليا الفرنسي

حقق فريق لايبزيغ الألماني فوزا صعبا على ضيفه مارسيليا الفرنسي، بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين الفريق الألماني بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه تيمو ويرنير، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "ريد بول أرينا".