وفاة حارس مرمى جزائري خلال التدريبات

توفي حارس مرمى الفريق الرديف لاتحاد العاصمة، عبد الرحمن بويرمان، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال التدريبات، صباح يوم الأربعاء، على ملعب عمر حمادي في بولوغين.

وقال نادي اتحاد العاصمة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بأن الحارس الشاب تعرض لنوبة قلبية أثناء التدريبات وعبرت أسرة الفريق عن صدمتها وحزنها العميق لهذا المصاب الجلل، ووجهت تعازيها لعائلة الفقيد.

المصدر: "facebook/USMAofficielle"

نايف الكوردي