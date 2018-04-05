مصر تبث مباريات مونديال روسيا

أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية اليوم، بأن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم وعضو الاتحاد الدولي نجح في الحصول على حقوق البث الأرضي لمباريات مصر في مونديال 2018.

وذكرت الهيئة في موقعها على الإنترنت أن الجهود الكبيرة والمباحثات المكثفة التي بُذلت خلال الساعات الماضية أفضت إلى الاتفاق مع بعض الجهات لبث مباريات الفراعنة في بطولة كأس العالم المقبلة على التلفزيون المصري.

وأضافت "في نفس الوقت قرر أبو ريدة الاستمرار في بذل أقصى جهد لبث أكبر عدد من المباريات لتحقيق رغبات الملايين في مصر".

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يذكر أن منتخب مصر سيشارك في بطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد غياب دام 28 عاما عن المونديال.

ووضعت قرعة البطولة منتخب الفراعنة في المجوعة الأولى إلى جانب منتخب روسيا صاحب الضيافة، وأوروغواي، والسعودية.

وتفتتح مصر مبارياتها في المونديال الروسي بمواجهة أوروغواي في الـ15 من يونيو المقبل.

المصدر: sis.gov.eg

عمر بيكضاض