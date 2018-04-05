ليفربول يصدر بيانا بشأن إصابة المصري صلاح

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي اليوم، بيانا بشأن إصابة لاعبه المصري محمد صلاح خلال اللقاء الذي جمع "الريدز" بضيفه مانشستر سيتي أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر البيان الذي نشره الفريق على موقعة الرسمي أن صلاح سيخضع للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد حجم إصابته.

وأضاف: "أسوأ ما في المباراة إصابة صلاح بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني".

وكان النجم المصري قد خرج في الدقيقة 53 من زمن المباراة بعدما شعر بألم في العضلة الضامة، ودخل بدلا منه الهولندي جورجينيو فينالدوم.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليفربول والسيتي انتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة سجل منها الفرعون المصري هدفا واحدا.

ويلتقي الفريقان مجددا بعد أسبوع في مباراة الإياب على ملعب الاتحاد.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض