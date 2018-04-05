هل كان صلاح متسللا في بداية الهجمة قبل التسجيل؟
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أثار هدف النجم المصري محمد صلاح، الذي سجله لفريقه ليفربول في مرمى ضيفه مانشستر سيتي (3-0)، أمس الأربعاء، جدلا خلال "الديربي" الإنجليزي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الفرعون محمد صلاح ربما كان في وضعية التسلل في بداية الهجمة التي أنهاها بنفسه، في الدقيقة 12، مسجلا هدف التقدم للريدز.
كما صنع المتألق محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه بتمريرة رائعة، ترجمها زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 31، بتسديدة رأسية.
بينما كان أليكس أوكسليد تشامبرلين قد تكفل بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 21، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
المصدر: RT
نايف الكوردي