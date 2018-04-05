هل كان صلاح متسللا في بداية الهجمة قبل التسجيل؟

أثار هدف النجم المصري محمد صلاح، الذي سجله لفريقه ليفربول في مرمى ضيفه مانشستر سيتي (3-0)، أمس الأربعاء، جدلا خلال "الديربي" الإنجليزي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الفرعون محمد صلاح ربما كان في وضعية التسلل في بداية الهجمة التي أنهاها بنفسه، في الدقيقة 12، مسجلا هدف التقدم للريدز.