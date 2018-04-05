مونديال 2026.. فرنسا تدعم المغرب رسميا

أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت في تصريحات صحافية اليوم، دعمه لملف ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن لو غريت قوله: "لا أرى كيف لا يمكن أن أدعم دولة قريبة.. لم تنظم إفريقيا كأس العالم سوى مرة واحدة في تاريخها (جنوب إفريقيا 2010) وهذا قليل".

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي أن المغرب مستعد حتى وإن كان لا يملك الوسائل ذاتها التي يملكها منافسوه.

وأشار "لفرنسا صوت واحد، لكنها ربما تعطي الحافز لأوروبا لاختيار المغرب".

وتقدم المغرب للمرة الخامسة بطلب استضافة المونديال، وهو يتنافس مع ملف مشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستتم عملية التصويت لاختيار البلد أو البلدان المضيفة في الـ13 من يونيو المقبل.

وسيكون مونديال 2026 أول بطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا. وفي ترشيحه، يعتزم المغرب استضافة المونديال على 12 ملعبا في 12 مدينة، بينما يعول الملف الثلاثي على 23 مدينة تم اختيارها ضمن لائحة أولية، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب تتسع لـ68 ألف متفرج.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض