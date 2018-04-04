نيمار يقتني سيارات باهظة الثمن!

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا ، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اقتنى سيارة "فيراري 458 إيطاليا"، برونق جميل تصل قيمتها إلى أكثر من 183 ألف يورو.

وتعد "فيراري 458" واحدة من السيارات المرغوبة بشدة لدى لاعبي كرة القدم، ويمتلك كل من الألماني مسعود أوزيل، والإيطالي ماريو بالوتيلي، والفرنسي لويس ساها، واحدة منها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن النجم البرازيلي الذي كلّف النادي الباريسي 222 مليون يورو، ويكسب 890 ألف يورو أسبوعيا، لديه العديد من السيارات الفاخرة الباهظة الثمن مثل "مازيراتي"، "بورش"، "فولكسفاغن"، "فيراري"، "أودي"، إضافة لطائرة خاصة يبلغ ثمنها 6.8 ملايين يورو.

ويملك النجم البرازيلي واحدة من 50 سيارة موجودة في العالم من ماركة "MC12s مازيراتي" المنتجة خلال 2004، وهي سيارة باهظة الثمن بتكلفة تصل إلى 476 ألف يورو، ضمن أسطول السيارات التي يمتلكها أغلى لاعبي العالم، والذي يقدر ثمنها بـ 1.4 مليون يورو.

يذكر أن نيمار أصيب في قدمه اليمنى، خلال مباراة الفريق الباريسي أمام ضيفه مارسيليا (3-0)، يوم الأحد 25 فبراير الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، ومن المتوقع أن يعود النجم البرازيلي إلى صفوف فريقه باريس سان جيرمان، بعد الانتهاء من فترة النقاهة التي يقضيها في بلاده، وقبل انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، في يونيو المقبل.

المصدر: "aliqtisadi"

نايف الكوردي