فيديو.. أهداف مباراة الغرافة وضيفه الجزيرة
AFP NEZAR BALOUT
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هز فريق الجزيرة الإماراتي شباك مضيفه الغرافة القطري في المباراة بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التقدم للفريق الإماراتي مبكرا، في الدقيقة الـ 14 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء.
فيديو : هدف التقدم #الجزيرة الاماراتي 1-0 #الغرافة في الدقيقة 14 #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/UM5yA9lKzi— قناة الكأس (@alkasschannel) April 3, 2018
وأدرك المهاجم القطر أحمد علاء الدين التعادل في الدقيقة 28، ومن ثم وضع الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر الغرافة في المقدمة قبل دقيقة واحدة من انتهاء الزمن الأصلي للشوط الأول.
المصدر: "twitter/alkasschannel"
نايف الكوردي
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