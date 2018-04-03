فيديو.. أهداف مباراة الغرافة وضيفه الجزيرة

هز فريق الجزيرة الإماراتي شباك مضيفه الغرافة القطري في المباراة بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التقدم للفريق الإماراتي مبكرا، في الدقيقة الـ 14 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك المهاجم القطر أحمد علاء الدين التعادل في الدقيقة 28، ومن ثم وضع الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر الغرافة في المقدمة قبل دقيقة واحدة من انتهاء الزمن الأصلي للشوط الأول.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي