إماطة اللثام عن شروط المصري صلاح للانضمام للريال

كشف موقع "دون بالون" الإسباني عن شروط لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر الموقع أن صلاح قد يوافق على الانضمام إلى النادي الملكي، إذا قُدم له راتب سنوي ضخم أقرب لراتب الهداف التاريخي للريال، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشار الموقع إلى أن الفرعون المصري يريد ضمان مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد وعدم تكرار ما حصل مع الويلزي غاريث بيل، الذي لا يلعب بشكل منتظم مع "الميرينغي"، وبات رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي شبه مؤكد.

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وتأتي هذه التقارير بعد أيام قليلة من إعلان وسائل الإعلام البريطانية، أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على نجمها المصري صاحب الـ25 عاما من خلال تحسين عقده، حيث ستعرض عليه راتبا أسبوعيا يقارب الـ 200 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات