صلاح خلف ميسي في تقييم المركز الدولي لكرة القدم

دخل النجم المصري محمد صلاح في منافسة قوية مع نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما حل ثانيا في التقرير الذي أصدره المركز الدولي لكرة القدم لأبرز اللاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى.

والدوريات هي (إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، وألمانيا).

وحصل ميسي نجم برشلونة الإسباني على التقييم الأعلى في مركز الجناح، وبلغ 93.7 نقطة، فيما جاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ثانيا، بـ 89.9 نقطة.

وانفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالمركز الأول في مركز المهاجم، برصيد 90.8 نقطة، وفي المركز الثاني، الأرجنتيني، لاعب يوفنتوس الإيطالي، جونزالو هيجواين، برصيد 87.4.

وحصل الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي، على أفضل تقييم لحارس في الدوريات الـ5 الكبرى، برصيد 84.1، وحل ثانيا، أليسون بيكر، حارس روما الإيطالي، برصيد 83.8.

وحصل السنغالي، كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي الإيطالي، على تقييم أفضل مدافع، برصيد 90.4، متفوقا على سانشيز مدافع توتنهام الإنجليزي، الذي حقق 88.5 نقطة.

وحصل ماريو روي، لاعب نابولي الإيطالي، على لقب أفضل ظهير، برصيد 88.2، وجاء خلفه كارفخال، لاعب ريال مدريد، برصيد 86.6.

أما الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، فحصل على أفضل تقييم للاعب الوسط ، برصيد 98.9، وخلفه لاعب وسط نابولي الإيطالي، مارك هامسيك، برصيد، 89.5.

وأفضل لاعب خط وسط دفاعي؛ كان من نصيب الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، برصيد، 92.8، ومن ورائه موسى ديمبلي لاعب توتنهام، برصيد 89.0.

المصدر: football-observatory.com

فادي سيمير