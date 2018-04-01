وفاة مشجع كرة قدم في تونس

أعلن النادي الإفريقي التونسي لكرة القدم، اليوم الأحد، وفاة أحد مشجعيه بسبب أعمال عنف أعقبت مباراة الفريق مع أولمبيك مدنين (1-1) في الدوري المحلي.

ونعى الأفريقي في بيان نشره عبر فيسبوك "المحب" (المشجع) عمر العبيدي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني في تصريحات صحفية أن الحماية المدنية انتشلت صباح الأحد جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مجرى مياه "وادي مليان" الذي يبعد نحو ثلاثة كلم عن ملعب رادس (ضواحي العاصمة).

وقال الشيباني إن القضاء سيتولى البحث في القضية.

Omar AlAbidi ;un jeune supporteur #CLUBISTE de 19 ans nous a quitté dans des circonstances MYSTÉRIEUSES lors du match #CACOM , son corps a été repêché dans la rivière "Oued Milyén"

Que Dieu ,miséricordieux, ait pitié de son âme;

Nos pensées vont vers sa famille et ses proches pic.twitter.com/HsSuifoVjZ — Club Africain (@clubafricain) April 1, 2018

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات اعتبر بعضها أن الشاب ألقى بنفسه في مجرى المياه، وأرجع البعض الآخر السبب إلى الهروب من قوات الأمن إثر مناوشات بين أنصار الفريقين.

وتتكرر في تونس أحداث العنف في الملاعب، وفي مارس، تعرضت غرفة النقل المباشر التابعة للقناة الرسمية "الوطنية" لاعتداء من قبل مشجعي النجم الساحلي على هامش مباراته مع الإفريقي في مدينة سوسة.

ومنتصف فبراير، أصيب 38 شرطيا إثر تعرضهم للرشق بقنابل دخانية وحجارة ومقاعد في مباراة بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في العاصمة تونس.

المصدر: أ ف ب