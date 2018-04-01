جوشوا يهزم باركر ويتربع على عرش الملاكمة العالمية (فيديو)

تفوق الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا على منافسه النيوزيلندي جوزيف باركر في نزال الليلة الماضية في العاصمة الويلزية كارديف، ليجمع ثلاثية ألقاب الوزن الثقيل في الملاكمة.

وبعد 12 جولة أمام حوالي 80 ألف متفرج، لم يتمكن أي من الملاكمين من حسم النزال بالضربة القاضية، ليأتي قرار الحكام الثلاثة موحدا لصالح البطل البريطاني، الذي تفوق بنتيجة 118-110، و118-110، و119-109.

وحافظ حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 على سجله الخالي من الهزائم في 21 نزالا خاضها خلال مسيرته فيما هذه المرة الأولى، التي يفشل فيها في الفوز بالضربة القاضية، ليتجرّع باركر مرارة هزيمته الأولى بعد 25 نزالا خلال مسيرته.

Рябинский: бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России https://t.co/bn0qM03PZN — Р-Спорт (@rsportru) April 1, 2018

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وبهذا الفوز، جرّد جوشوا منافسه من لقب منظمة الملاكمة العالمية (IBO)، ليضيفه إلى لقبيه، وهما رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، واتحاد الملاكمة العالمي (IBF)، ويتربع على عرش الملاكمة العالمية للوزن الثقيل.

من جهة أخرى، صرح أندريه ريابينسكي المدير الترويجي لشركة "عالم الرياضة" بأن البطل الروسي ألكسندر بوفيتكين الفائز بالقاضية ليلة أمس على منافسه البريطاني ديفيد برايس، سيواجه جوشوا خريف هذا العام في روسيا على الأغلب.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر