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الروسي بوفيتكين يسقط متحديه البريطاني برايس بالقاضية

الرياضة

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أسقط الملاكم الروسي ألكسندر بوفيتكين متحديه البريطاني ديفيد برايس بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال الذي جمعهما أمس الأحد في مدينة كارديف البريطانية أمام 80 ألف متفرج.

وشهد النزال بداية ساخنة، حيث تمكن بوفيتكين من طرح البريطاني العملاق البالغ طوله 203 سم، ووزنه 116 كغ أرضا، قبل أن يرد الغريم بضربة أخلت بتوازن بوفيتكين، ولكن الكلمة العليا كانت للبطل الروسي عندما أسقط منافسه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال ليحتفظ بألقابه العالمية WBO International و WBA Inter-Continental في الوزن الثقيل.

وحقق ألكسندر بوفيتكين البالغ 38 عاما انتصاره الـ34 منها 24 بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة فقط، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية أمام الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2013، فيما مني برايس ذو الـ34 عاما بالهزيمة الخامسة خلال مسيرته مقابل 22 انتصارا.

وشق بوفيتكين طريقه لملاقاة بطل العالم في الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا الذي يجمع الألقاب الثلاثة الكبرى في عالم الملاكمة، وهي لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، ولقب اتحاد الملاكمة العالمي (IBF)، ولقب منظمة الملاكمة العالمية (IBO)، بعد تغلب الأخير في الليلة ذاتها على منافسه النيوزيلاندي جوزيف باركير وتجريده من لقبه العالمي بطلا لمنظمة (IBO).

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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