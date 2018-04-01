الروسي بوفيتكين يسقط متحديه البريطاني برايس بالقاضية

أسقط الملاكم الروسي ألكسندر بوفيتكين متحديه البريطاني ديفيد برايس بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال الذي جمعهما أمس الأحد في مدينة كارديف البريطانية أمام 80 ألف متفرج.

وشهد النزال بداية ساخنة، حيث تمكن بوفيتكين من طرح البريطاني العملاق البالغ طوله 203 سم، ووزنه 116 كغ أرضا، قبل أن يرد الغريم بضربة أخلت بتوازن بوفيتكين، ولكن الكلمة العليا كانت للبطل الروسي عندما أسقط منافسه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة من النزال ليحتفظ بألقابه العالمية WBO International و WBA Inter-Continental في الوزن الثقيل.

"Русский Витязь" уронил британского гиганта: лучшие кадры боя Поветкина с Прайсом https://t.co/Wwr08GlE0N — Р-Спорт (@rsportru) April 1, 2018

وحقق ألكسندر بوفيتكين البالغ 38 عاما انتصاره الـ34 منها 24 بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة فقط، حتى الآن، في مسيرته الاحترافية أمام الملاكم الأوكراني فلاديمير كليتشكو عام 2013، فيما مني برايس ذو الـ34 عاما بالهزيمة الخامسة خلال مسيرته مقابل 22 انتصارا.

Победкин-стайл: россиянин Поветкин уничтожает британца Прайса и ждет чемпионский бой. О яркой победе россиянина - новая запись в блоге https://t.co/scytPNfB6tpic.twitter.com/gU9cThQk4e — Р-Спорт (@rsportru) April 1, 2018

وشق بوفيتكين طريقه لملاقاة بطل العالم في الوزن الثقيل البريطاني أنتوني جوشوا الذي يجمع الألقاب الثلاثة الكبرى في عالم الملاكمة، وهي لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، ولقب اتحاد الملاكمة العالمي (IBF)، ولقب منظمة الملاكمة العالمية (IBO)، بعد تغلب الأخير في الليلة ذاتها على منافسه النيوزيلاندي جوزيف باركير وتجريده من لقبه العالمي بطلا لمنظمة (IBO).

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر