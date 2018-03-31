بعيدا عن الشطرنج.. نزال بين البطلين كاربوف وكاسباروف

رد الروسي أناتولي كاربوف بطل العالم الثاني عشر في الشطرنج وعضو مجلس النواب الروسي على تصريحات مواطنه غاري كاسباروف بطل العالم الثالث عشر في الشطرنج بمقاطعة نهائيات كأس العالم 2018.

وقال كاربوف ساخرا من كاسباروف: "تصريحات غاري العفوية كافية تماما كونه يعيش حاليا في أمريكا ويعمل على هذه الأمور".

وأضاف:"محاولة حرمان روسيا من استضافة نهائيات كأس العالم فشلت رغم الرغبات الكبيرة بذلك، والآن يعملون على تفاهات".

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وكان المعارض السياسي كاسباروف خلال مقابلة مع صحيفة "Frankfurter Allgemeine Zeitung" الألمانية، قد دعا إلى مقاطعة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم.

وجردّ كاسباروف مواطنه كاربوف من لقبه بطلا للعالم للشطرنج عام 1985، وتصدر تصنيف اللاعبين بحسب الاتحاد الدولي للشطرنج من عام 1986 حتى اعتزاله للعبة في 2005.

وأعلنت حكومات مؤخرا على غرار بريطانيا مقاطعة دبلوماسييها لنهائيات كأس العالم 2018، بعد اتهام الأخيرة لموسكو بتسميم العقيد السابق سيرغي سكريبال الذي يقيم بصفة لاجئ في بريطانيا.

وتنفي موسكو أي علاقة لها بتسميم سكريبال في بريطانيا، وتؤكد أن الاتهامات الموجهة إليها في هذا الخصوص باطلة ولا أساس لها من الصحة.

المصدر: لينتا رو

























