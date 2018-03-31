ليفانتي يخطف نقطة من جيرونا في الليغا (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت جيرونا وضيفه ليفانتي اليوم السبت، ضمن الجولة الـ30 للدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 54 عن طريق أليخاندرو غرانيل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وعادل لليفانتي خوسي لويس موراليس في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

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وبهذا التعادل، رفع جيرونا رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، ورفع ليفانتي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى، تعادل أتلتيك بيلباو وضيفه سيلتا فيغو 1-1.

المصدر:RT

أليكسي اسبر