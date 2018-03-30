برشلونة في ضيافة إشبيلية قبل مواجهة روما بدوري الأبطال

يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية غدا السبت، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، وذلك، في آخر اختبار له قبل مواجهة روما الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وقطع برشلونة شوطا كبيرا نحو استعادة اللقب من غريمه ريال مدريد، بفوزه في الجولة الماضية على أتلتيك بلباو 2-0، وخسارة منافسه المباشر أتلتيكو مدريد أمام ليغانيس 1-2، ليبتعد عن فريق العاصمة بفارق 11 نقطة.

ويحارب برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم في سعيه إلى ثلاثية جديدة، ففضلا عن الدوري، فقد بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية وسيواجه في 21 أبريل المقبل إشبيلية بالذات.

ويريد مدرب الفريق إرنستو فالفيردي أن يحذو حذو بيب غوارديولا ولويس إنريكي فقد نجح كلاهما في قيادة البلوغرانا إلى إحراز الثلاثية في موسمهما الأول مع النادي الكتالوني العملاق.

وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي رغم معاودته التدريبات الخميس، بعد غيابه عن المباراتين الوديتين لمنتخب التانغو ضد إيطاليا وإسبانيا، مع تقارير عن معاناته من مشكلة عضلية.

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في المقابل، وعلى الرغم من نجاحه في إقصاء مانشستر يونايتد الإنجليزي من الدور ثمن النهائي للتشامبيونزليغ، فإن إشبيلية يعاني محليا، فقد خسر ثلاثا من مبارياته الخمس الأخيرة ويكافح من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية ويقبع حاليا في المركز السادس.

وسيخوض إشبيلية بدوره امتحانا قويا ضد بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال.

ويخوض أتلتيكو مدريد اختبارا سهلا على ملعب "واندا متروبوليتانو" أمام ديبورتيفو لاكورونا قبل مواجهته مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس المقبل.

وفي المباريات الأخرى، يحل ريال مدريد ضيفا على لاس بالماس، ويلتقي جيرونا مع ليفانتي، وأتلتيك بيلباو مع سلتا فيغو، وإسبانيول مع ألافيس، وليغانيس مع فالنسيا، وإيبار مع ريال سوسييداد، وخيتافي مع ريال بيتيس، وملقا مع فياريال.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر