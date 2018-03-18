برشلونة يكرم ضيافة بيلباو ويعزز صدارته لليغا

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته وعروضه القوية وتغلب على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي العملاق الكتالوني كل من باكو ألكاسير والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 8 و30 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند النقطة 35 في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

أليكسي اسبر