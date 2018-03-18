إشبيلية يسقط أمام ليغانيس في الليغا

سقط إشبيلية أمام مضيفه ليغانيس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي ليغانيس كل من أوناي بوستينزا وخافيير إراسو غونيي في الدقيقتين 41 و69، بينما سجل هدف الضيوف المكسيكي ميغيل لايون في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

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ولعب إشبيلية بعشرة لاعبين في الدقائق الـ6 الأخيرة من المباراة بعد طرد لاعبه بابلو سارابيا لتلقيه الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، رفع ليغانيس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الـ12، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 45 في المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات الفريق الأندلسي مهددا بفقدان مركزه الخامس المؤهل مباشرة إلى بطولة الدوري الأوروبي لمصلحة فياريال الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الثاني في مباراة قوية في وقت لاحق اليوم.

وحقق إشبيلية المفاجأة الثلاثاء الماضي بتغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لنجمه وسام بن يدر مقابل هدف للبلجيكي روميلو لوكاكو في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان الفريقان تعادلا ذهابا في إسبانيا من دون أهداف.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها إشبيلية ربع نهائي البطولة الأوروبية منذ عام 1958 حين حقق أفضل نتيجة له في البطولة، وأوقعته قرعة ربع النهائي التي سحبت الجمعة في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر