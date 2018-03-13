إشبيلية يحطم أحلام مانشستر يونايتد ويصل ربع نهائي أبطال أوروبا

خطف إشبيلية الإسباني ورقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه المستحق 2-1 على مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

أحرز المهاجم الفرنسي "البديل" وسام بن يدر هدفي إشبيلية في (د.74 و78)، فيما سجل البلجيكي روميلو لوكاكو هدف يونايتد الوحيد في (د.84).

وكان الفريقان تعادلا ذهابا من دون أهداف.

ولحق إشبيلية بالتالي بمواطنه ريال مدريد بطل النسختين الماضيتين، وروما ويوفنتوس الإيطاليين، ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين.

ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء فيلتقي برشلونة الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي (1-1)، وبشكتاش التركي مع بايرن ميونيخ الألماني (0-5).

وتعود المرة الأخيرة التي بلغ فيها إشبيلية ربع النهائي إلى عام 1958 حين حقق أفضل نتيجة له في البطولة.

وهو الفوز الأول لإشبيلية المتوج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات بين العامين 2014 و2016، في الدور الـ 16 لدوري الأبطال.

كما أنه فوزه الأول في مبارياته السبع في إنجلترا، إذ خسر ثلاث مرات وتعادل في مثلها.

المصدر: RT+ وكالات

فادي سيمير