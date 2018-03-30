بالفيديو.. مارادونا في ضيافة الطباخ التركي الشهير "Salt Bae"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأسطورة الكرة الأرجنتينية ومدرب نادي الفجيرة الإماراتي دييغو مارادونا، وهو في ضيافة الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه الملقب بـ(Salt Bae).

ونشر نصرت الفيديو عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وهو يتعامل مع شريحة من اللحم في مطعمه في مدينة دبي، وذلك، على طاولة مارادونا بطريقة احترافية واستعراضية رائعة، قبل أن يطلب من الأسطورة الأرجنتيني أن يقوم برش الملح بنفسه.

وسطعت صورة نصرت بعد الانتشار الواسع لفيديوهاته مع أنواع اللحوم وابتكاره لحركة فريدة واحترافية برش الملح، وتمكن من فتح فروع في العديد من الدول، كما استقطب الكثير من مشاهير العالم.

إقرأ المزيد

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

أليكسي اسبر