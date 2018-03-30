اختيار طاقم تحكيم روسي ضمن قائمة حكام كأس العالم 2018

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس، طاقم تحكيم روسي بقيادة سيرغي كاراسيف، ضمن القائمة النهائية للحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018.

وسيساعد الحكم الدولي كاراسيف كل من الحكمين المساعدين أنطون أفيريانوف وتيخون كالوغين.

ويعود التحكيم الروسي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 12 عاما منذ مونديال ألمانيا 2006، عندما شارك الحكم فالنتين إيفانوف بتحكيم ثلاث مباريات في المونديال الذي توّجت بلقبه إيطاليا.

Колосков: хорошо, что хотя бы бригада арбитра Карасева будет на ЧМ-2018, это шаг вперед https://t.co/nIrnw8LgpW pic.twitter.com/3bFAwqz27g — Р-Спорт (@rsportru) March 29, 2018

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وبدأ كاراسيف التحكيم في الدوري الروسي الممتاز عام 2008، وحصل على الشارة الدولية منذ 2010، وشارك في السنوات الأخيرة في تحكيم مختلف البطولات الكبرى، كبطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، ومسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو دي جانيرو من العام ذاته، وكأس العالم2017 دون 20 عاما التي استضافتها كوريا الجنوبية، بالإضافة لتحكيمه في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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واختار الاتحاد الروسي لكرة القدم كاراسيف أفضل حكم روسي لموسم 2015/2016.

وضمت القائمة النهائية للحكام المشاركين في مونديال روسيا 36 حكم ساحة و63 مساعدا من 46 دولة، وخمسة من حكام الساحة عرب هم، السعودي فهد المرداسي، والمصري جهاد جريشة، والإماراتي محمد عبد الله، والبحريني نواف شكر لله، والجزائري عابد شريف مهدي فيما خلت القائمة من أي حكم بريطاني للمرة الأولى منذ 80 عاما.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر









