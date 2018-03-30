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بريطانيا تغيب عن كأس العالم على مستوى التحكيم للمرة الأولى منذ 80 عاما

30 مارس 2018 | 10:41 GMT
بريطانيا تغيب عن كأس العالم على مستوى التحكيم للمرة الأولى منذ 80 عاما
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Anke Waelischmiller/SVEN SIMON / Globallookpress

خلت القائمة النهائية للحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018، والتي أعلنتها لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس من أي حكم بريطاني.

وضمت القائمة النهائية للحكام المشاركين في مونديال روسيا 36 حكم ساحة و63 مساعدا من 46 دولة، وخلت من أي حكم من إنجلترا وويلز وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية للمرة الأولى منذ 80 عاما.

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وكان مارك كلاتنبرغ الذي أدار نهائي بطولة أوروبا 2016 بين فرنسا المضيفة والبرتغال، الحكم الإنجليزي الوحيد في القائمة الأولية للحكام التي اختارها الفيفا، ولكنه ترك منصبه في منتصف الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح الرئيس الجديد للجنة الحكام في السعودية.

وطلب الاتحاد الإنجليزي للعبة من الفيفا استبدال كلاتنبرغ بحكم آخر، لكن طلبه قوبل بالرفض.

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وقال مايك ريلي رئيس لجنة الحكام في إنجلترا في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق هذا الشهر: "إنه أمر محبط حيث كنا نفاخر لسنوات طويلة بحكامنا في البطولة، في الوقت الذي سافر فيه مارك إلى السعودية ولم تكن هناك منافسات أخرى لاختيار الحكام ولذلك لم تكن هناك أي فرصة لاستبداله بحكم إنجليزي آخر".

وضمت قائمة حكام الساحة خمسة حكام عرب هم: السعودي فهد المرداسي والمصري جهاد جريشة، والإماراتي محمد عبد الله، والبحريني نواف شكر لله، والجزائري عابد شريف مهدي، بالإضافة لـ9 حكام عرب مساعدين.

وسيجري بين أعضاء القائمة المعلنة، اختيار حكام الفيديو الذي سيطبق في كأس العالم لأول مرة في روسيا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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